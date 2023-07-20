Анчелотти: «Реал» сможет бороться за все трофеи даже с одним форвардом в составе»

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти не считает проблемой нехватку центрфорвардов.

Вскоре после завершения минувшей кампании команду покинул Карим Бензема, долгие годы занимавший прочное место в стартовом составе. В настоящий момент единственной «девяткой» в составе «сливочных» остаётся Хоселу, арендованный у «Эспаньола».

«Да, «Реал» сможет бороться за все трофеи с одним форвардом в составе. Наша команда стала сильнее, чем в прошлом году», – цитирует журналист Марио Кортехана итальянского наставника, также отказавшегося обсуждать интерес клуба к нападающему «Пари Сен-Жермен» Килиану Мбаппе.