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Анчелотти: «Реал» сможет бороться за все трофеи даже с одним форвардом в составе»

20 Июля 2023 • 21:12 Комментировать
Атлетик Б
...
Реал Мадрид
12.08 22:30

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти не считает проблемой нехватку центрфорвардов.

Вскоре после завершения минувшей кампании команду покинул Карим Бензема, долгие годы занимавший прочное место в стартовом составе. В настоящий момент единственной «девяткой» в составе «сливочных» остаётся Хоселу, арендованный у «Эспаньола».

«Да, «Реал» сможет бороться за все трофеи с одним форвардом в составе. Наша команда стала сильнее, чем в прошлом году», – цитирует журналист Марио Кортехана итальянского наставника, также отказавшегося обсуждать интерес клуба к нападающему «Пари Сен-Жермен» Килиану Мбаппе.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Карло Анчелотти
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АТЛЕТИК Б РЕАЛ МАДРИД
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