Ла Лига сообщила «Барселоне», что она не может себе позволить трансфер Фелиша

Руководство Ла Лиги сообщило каталонской «Барселоне», что трансфер нападающего Жоау Фелиша из мадридского «Атлетико» в данный момент невозможен. По информации от журналиста Херарда Ромеро, каталонский клуб не может себе позволить трансфер по финансовым соображениям.

Ранее сообщалось, что «Атлетико» требует за аренду Фелиша около 20 миллионов евро с учётом зарплаты футболиста. «Барселона» заинтересована в португальце, который ранее публично выразил желание выступать за «сине-гранатовых».

Фелиш вторую половину прошлого сезона провёл на правах аренды за лондонский «Челси», в составе которого отметился тремя голами в чемпионате Англии.