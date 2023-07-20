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Чемпионат Испании. Ла Лига

Винисиус готов стать лидером атаки «Реала»

20 Июля 2023 • 13:55 Комментировать

Вингер мадридского «Реала» Винисиус Жуниор готов к новому вызову в следующем сезоне. По информации от Marca, бразилец понимает, что после ухода Карима Бензема на его плечах теперь будет висеть ещё больше ответственности.

Источник сообщает, что Винисиус готов взять на себя функции лидера и стать ориентиром для атакующих футболистов «королевского клуба». Ранее сообщалось, что главный тренер Карло Анчелотти раздумывает над тем, чтобы в новом сезоне использовать Винисиуса в связке нападающих с Родриго.

Винисиус выступает за мадридский «Реал» с сезона-2018/19 и с тех пор выиграл с командой два чемпионских титула Ла Лиги, Кубок Испании и Лигу чемпионов.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Винисиус Жуниор
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