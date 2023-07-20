Каналес переедет в Мексику

Серхио Каналес намерен переехать в Мексику. По данным ABC Sevilla, между клубом Ла Лиги «Бетис» и мексиканским клубом «Монтеррей» достигнуты договорённости о фиксированной сумме в 10 миллионов евро плюс 5 миллионов евро в зависимости от дополнительных условий.

32-летний игрок «Бетиса» прибыл на «Вильямарин» в 2018 году, когда клуб оформил бесплатный трансфер, и стал лидером раздевалки во время своего пребывания в Севилье.

За свою карьеру Каналес выступал исключительно за испанские коллективы, одним из которых был мадридский «Реал». Также в списке клубов числятся «Валенсия», «Реал Сосьедад» и «Расинг».