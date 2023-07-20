«Барселона» согласовала трансфер Фелиша - раскрыты детали

Каталонская «Барселона» провела переговоры с «Атлетико» относительно трансфера нападающего Жоау Фелиша, об этом посредством социальных сетей сообщил инсайдер Марк Мартинес.

Как стало известно журналисту, «сине-гранатовые» согласовали с «матрасниками» однолетнюю аренду 24-летнего игрока за десять миллионов евро. В этот период каталонцы обязуются выплачивать 70% оклада Фелишу. После завершения следующего сезона «Барселона» сможет выкупить португальца за 50 миллионов евро.

Ранее Жоау заявил, что хотел бы продолжить карьеру в составе «сине-гранатовых».

Вторую часть минувшего сезона Фелиш провел в аренде за лондонский «Челси». Он отметился четырьмя забитыми мячами в 16 матчах.