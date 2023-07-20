Раскрыта точная зарплата Мбаппе в «Реале»

Форвард «ПСЖ» и сборной Франции Килиан Мбаппе может пополнить ряды мадридского «Реала» в текущее трансферное окно. Как информирует El Debate, стороны провели успешные переговоры и согласовали условия сделки.

По сведениям источника, заработная плата 24-летнего футболиста в «королевском» клубе составит 54 миллиона евро в год. «Реалу» осталось согласовать сумму трансфера Мбаппе. Мадридский гранд готов заплатить за Мбаппе не более 180 миллионов евро. «ПСЖ», в свою очередь, хочет выручить с трансфера 180 млн плюс 47 млн в качестве бонусных выплат.

Стоит отметить, что срок контракта Килиана с парижанами истекает летом следующего года.

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