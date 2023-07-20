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Мадрид – Сан-Себастьян: Одриосола близок к возвращению в родной клуб

20 Июля 2023 • 08:33 Комментировать

Альваро Одриосола близок к возвращению в «Реал Сосьедад», сообщает Relevo. Одриосола достиг соглашения на личном уровне с клубом из Сан-Себастьяна, который уже работает с мадридским «Реалом» над наилучшим способом договориться об осуществления трансфера.

Между клубами хорошие взаимоотношения, обе стороны стремятся быстро завершить начатое. Одриосола не вписывается в планы Карло Анчелотти, и после двух сезонов в аренде в мюнхенской «Баварии» и «Фиорентине» футболист, похоже, снова покинет «Бернабеу».

«Лос-Бланкос» получили только одно другое преджложение по защитнику - интерес к нему проявляла «Альмерия», но клуб не был готов платить трансферный сбор.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Реал Сосьедад Альваро Одриосола трансферы футбола - лето 2023
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