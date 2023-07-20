Джулиано Симеоне может перейти в клуб Ла Лиги

Джулиано Симеоне провёл прошлый сезон в аренде в клубе Сегунды «Реал Сарагоса», в котором забил девять голов и отдал три голевые передачи в 37 играх. Сын главного тренера «Атлетико» Мадрид Диего Симеоне сперва должен подписать новый контракт с «Атлетико», который в данный момент истекает в 2025 году, прежде чем снова уйти в аренду.

По информации Relevo, одним из возможных вариантов развития карьеры аргентинским нападающим является «Алавес». Клуб из Витории-Гастейс стремится усилить свою атаку после возвращения в высший дивизион. Именно Симеоне способен сильно помочь команде в атакующей линии, сообщает издание.