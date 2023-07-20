В «Реале» запланировали дату дебюта Мбаппе

В мадридском «Реале» строят планы касательно потенциального подписания нападающего «ПСЖ» Килиана Мбаппе. Как стало известно El Debate, в стане «сливочных» рассчитывают, что в случае трансфера француза этим летом, его дебют за команду состоится 12 августа.

В этот день подопечные Карло Анчелотти проведут матч первого тура чемпионата Испании против «Атлетика» Бильбао. Встреча состоится на стадионе «Сан Мамес».

Ранее Мбаппе отказался продлевать с «ПСЖ» контракт, истекающий летом следующего года. В связи с этим парижский гранд может продать игрока в ближайшее время. Сумма потенциальной сделки оценивается в 200 миллионов евро.

«Реал» или «ПСЖ»: Мбаппе выбрал клуб на следующий сезон