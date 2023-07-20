Назван доход, который «Реал» может получить от трансфера Мбаппе

Руководство мадридского «Реала» хочет подписать звездного французского нападающего Килиана Мбаппе не только из-за его игровых навыков, но и с маркетинговой точки зрения.

Как информируют журналисты El Debate, за шесть лет сотрудничества с игроком «королевский» клуб может получить доход в размере одного миллиарда евро. Продажа всех видов продукции с именем Килиана установит новый рекорд. Также отмечается, что вышеназванная сумма может увеличиться в зависимости от количества трофеев, которые «сливочные» могут выиграть в Мбаппе.

Ранее сообщалось, что «ПСЖ» готов продать нападающего этим летом за 200 миллионов евро.

«Реал» или «ПСЖ»: Мбаппе выбрал клуб на следующий сезон

«ПСЖ» выбрал замену Мбаппе