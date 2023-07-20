«Барселона» рассчитывает укрепить ещё две позиции до закрытия трансферного окна

«Барселона» продолжит работу на трансферном рынке.

Этим летом ряды «сине-гранатовых» пополнили хавбеки Илкай Гюндоган и Ориоль Ромеу, а также центральный защитник Иньиго Мартинес. По информации издания Relevo, в «Барселоне» надеются подписать ещё двух игроков до закрытия трансферного окна: речь о новичках на позиции правого защитника и центрального полузащитника.

В минувшем сезоне каталонцы стали победителями Ла Лиги, опередив мадридский «Реал» на десять очков. В первом официальном матче новой кампании команда Хави Эрнандеса сыграет в рамках чемпионата Испании против «Хетафе». Встреча пройдёт 13 августа.