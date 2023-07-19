Хоселу: «Я быстро адаптируюсь в «Реале»

Нападающий мадридского «Реала» Хоселу пообщался с журналистами на тему своего возвращения в клуб.

«Сливочные» арендовали 33-летнего игрока у «Эспаньола» до конца предстоящего сезона. Ранее Хоселу уже выступал за «Реал» с 2009 по 2012 год.

«Очень рад, что снова нахожусь здесь. Я быстро адаптируюсь и хочу насладиться этим вызовом. В начале карьеры я осуществил мечту, дебютировав за «Реал», теперь я совсем другой игрок, у меня за плечами много опыта. «Реал» всегда был клубом всей моей жизни.

Анчелотти просит меня быть собой. Сейчас я продолжаю привыкать к новым требованиям и товарищам по команде», – цитирует Madrid Xtra форварда.