Торре, арендованный «Жироной», не сможет играть против «Барселоны»

«Жирона» не сможет рассчитывать на полузащитника Пабло Торре в матчах против «Барселоны».

20-летний полузащитник пополнил ряды «Жироны» на правах аренды, рассчитанной до конца предстоящего сезона. По информации журналиста Хави Кампоса, в «Барселоне» позаботились о том, чтобы игрок, принадлежащий клубу, не смог принимать участия в поединках с «сине-гранатовыми» в период аренды – такова договорённость между клубами. В случае нарушения этого обязательства «Жироне» придётся выплатить компенсацию.

Пабло Торре перешёл в «Барселоне» прошлым летом из «Расинга» за 5 млн евро. Его контракт с каталонским грандом действует до 2026 года.