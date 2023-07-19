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Чемпионат Испании. Ла Лига

Торре, арендованный «Жироной», не сможет играть против «Барселоны»

19 Июля 2023 • 21:08 Комментировать
Реал Сосьедад
...
Жирона
13.08 18:00

«Жирона» не сможет рассчитывать на полузащитника Пабло Торре в матчах против «Барселоны».

20-летний полузащитник пополнил ряды «Жироны» на правах аренды, рассчитанной до конца предстоящего сезона. По информации журналиста Хави Кампоса, в «Барселоне» позаботились о том, чтобы игрок, принадлежащий клубу, не смог принимать участия в поединках с «сине-гранатовыми» в период аренды – такова договорённость между клубами. В случае нарушения этого обязательства «Жироне» придётся выплатить компенсацию.

Пабло Торре перешёл в «Барселоне» прошлым летом из «Расинга» за 5 млн евро. Его контракт с каталонским грандом действует до 2026 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Жирона Пабло Торре
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РЕАЛ СОСЬЕДАД ЖИРОНА
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