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Чемпионат Испании. Ла Лига

Эвра объяснил, почему Зидан добился успеха в качестве тренера

19 Июля 2023 • 20:34 Комментировать
Атлетик Б
...
Реал Мадрид
12.08 22:30

Бывший французский футболист Патрис Эвра высказался о тренерских достижениях Зинедина Зидана.

51-летний специалист преуспел у руля мадридского «Реала» трижды выиграв Лигу чемпионов и дважды приведя команду к победе в Ла Лиге. С 2021 года знаменитый экс-полузащитник не имеет тренерской работы.

«Знаете, что делает Зидана великим тренером? Дело не в том, что он лучший тактик. Просто у него есть особая аура», – рассказал в интервью Five Эвра.

Слухи связывали Зинедина Зидана с назначением в сборную Франции и «Ювентус», также появлялась информация о возможном возвращении наставника в мадридский «Реал».

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Зинедин Зидан Патрис Эвра
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АТЛЕТИК Б РЕАЛ МАДРИД
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