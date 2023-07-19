Эвра объяснил, почему Зидан добился успеха в качестве тренера

Бывший французский футболист Патрис Эвра высказался о тренерских достижениях Зинедина Зидана.

51-летний специалист преуспел у руля мадридского «Реала» трижды выиграв Лигу чемпионов и дважды приведя команду к победе в Ла Лиге. С 2021 года знаменитый экс-полузащитник не имеет тренерской работы.

«Знаете, что делает Зидана великим тренером? Дело не в том, что он лучший тактик. Просто у него есть особая аура», – рассказал в интервью Five Эвра.

Слухи связывали Зинедина Зидана с назначением в сборную Франции и «Ювентус», также появлялась информация о возможном возвращении наставника в мадридский «Реал».