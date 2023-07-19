У Эззалзули есть предложение от клуба Ла Лиги, игрок предпочитает остаться в «Барселоне»

Вингер «Барселоны» Абде Эззалзули не планирует покидать клуб в текущее трансферное окно.

21-летний футболист вернулся в расположение «сине-гранатовых» после сезона, проведённого в «Осасуне» на правах аренды. По информации журналиста Санти Овалле, у Эззалзули есть конкретное предложение от «Бетиса», однако он хотел бы остаться в «Барселоне». Марокканец надеется произвести впечатление на главного тренера Хави Эрнандеса во время предсезонной подготовки.

Контракт Абде Эззалзули с каталонским клубом рассчитан до 2026 года, а его трансферная стоимость, согласно Transfermarkt, составляет 15 млн евро.