​«Атлетико» готов отпустить Фелиша в «Барселону»

Мадридский «Атлетико» дал зелёный свет Жоау Фелишу на переход в «Барселону». Как сообщает AS, «матрасники» готовы отпустить 23-летнего португальца на «Камп Ноу» в аренду с правом дальнейшего выкупа.

Ранее Жоау Фелиш заявил, что всегда мечтал выступать в составе «Барселоны».

Специалисты авторитетного портала transfermarkt оценивают Жоау Фелиша в 50 миллионов евро. Вторую часть прошлого сезона португальский форвард провёл в английском «Челси» на правах аренды.

Напомним, что в прошлом сезоне «Барселона» стала чемпионом Испании впервые за четыре года.

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