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​Фанаты «Атлетико» осквернили табличку Жоау Фелиша

19 Июля 2023 • 16:32 Комментировать

Нападающий «Атлетико» Жоау Фелиш на днях заявил о желании выступать за «Барселону». Фанаты мадридской команды не оценили откровения португальца. Как следствие, табличка с именем и фамилией Фелиша около стадиона «матрасников» была осквернена.

«Вали в «Барселону», - написали болельщики около таблички, добавив неприличное слово, которым на испанском языке называют девушек лёгкого поведения.

Отметим, что в своё время «Атлетико» заплатил за Фелиша больше 125 миллионов евро. Впрочем, португалец в Мадриде раскрыться на смог.

Добавим, что вторую часть сезона 2022/2023 Жоау Фелиш провёл в «Челси» на правах аренды.

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Евро-Футбол.Ру,
Атлетико Мадрид Барселона Жоау Фелиш
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