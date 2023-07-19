​Фанаты «Атлетико» осквернили табличку Жоау Фелиша

Нападающий «Атлетико» Жоау Фелиш на днях заявил о желании выступать за «Барселону». Фанаты мадридской команды не оценили откровения португальца. Как следствие, табличка с именем и фамилией Фелиша около стадиона «матрасников» была осквернена.

«Вали в «Барселону», - написали болельщики около таблички, добавив неприличное слово, которым на испанском языке называют девушек лёгкого поведения.

Отметим, что в своё время «Атлетико» заплатил за Фелиша больше 125 миллионов евро. Впрочем, португалец в Мадриде раскрыться на смог.

Добавим, что вторую часть сезона 2022/2023 Жоау Фелиш провёл в «Челси» на правах аренды.