Аренда Фелиша может обойтись «Барселоне» в 25 миллионов евро

Нападающий мадридского «Атлетико» Жоау Фелиш ранее заявил о желании перейти в каталонскую «Барселону». По информации от журналиста Хесуса Медины, если «сине-гранатовые» решат взять футболиста в аренду на один сезон, подобная сделка может обойтись клубу в 25 миллионов евро. В эту сумму включена сумма компенсации за аренду и зарплата футболиста.

Напомним, когда «Челси» арендовал Фелиша зимой, лондонский клуб заплатил «Атлетико» за эту сделку 11 миллионов евро. При этом Жоау отметился за команду всего тремя забитыми голами в Премьер-лиге и не убедил руководство выкупить его за сумму свыше 100 миллионов евро.