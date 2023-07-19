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Чемпионат Испании. Ла Лига

Аренда Фелиша может обойтись «Барселоне» в 25 миллионов евро

19 Июля 2023 • 15:22 Комментировать (1)

Нападающий мадридского «Атлетико» Жоау Фелиш ранее заявил о желании перейти в каталонскую «Барселону». По информации от журналиста Хесуса Медины, если «сине-гранатовые» решат взять футболиста в аренду на один сезон, подобная сделка может обойтись клубу в 25 миллионов евро. В эту сумму включена сумма компенсации за аренду и зарплата футболиста.

Напомним, когда «Челси» арендовал Фелиша зимой, лондонский клуб заплатил «Атлетико» за эту сделку 11 миллионов евро. При этом Жоау отметился за команду всего тремя забитыми голами в Премьер-лиге и не убедил руководство выкупить его за сумму свыше 100 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Атлетико Мадрид Барселона Жоау Фелиш трансферы футбола - лето 2023
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Комментарии (1)
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euro foot
19 Июля 2023 в 16:07
Как Ателты покупали Гриза обратно, так пусть и продают этого Фелиша) 25 они захотели... платите ему зп в течение года тогда сами
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