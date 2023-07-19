​Хави сказал Гонсалесу, что он будет мало играть – хавбек может уйти из «Барселоны»

Полузащитник Нико Гонсалес может покинуть «Барселону» в самое ближайшее время. Как сообщает в социальных сетях авторитетный инсайдер Фабрицио Романо, главный тренер каталонской команды Хави провёл беседу с Гонсалесом и сказал ему, что в новом сезоне его игровое время будет ограничено.

Новым клубом 21-летнего Нико Гонсалеса может стать «Порту». Переговоры между клубом и представителями футболиста уже состоялись накануне.

Отметим, что в сезоне 2022/2023 Гонсалес выступал за «Валенсию» на правах аренды.

Нико Гонсалес оценивается специалистами авторитетного портала transfermarkt в 10 миллионов евро.