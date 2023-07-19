Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Испании. Ла Лига

​Хави сказал Гонсалесу, что он будет мало играть – хавбек может уйти из «Барселоны»

19 Июля 2023 • 13:58 Комментировать

Полузащитник Нико Гонсалес может покинуть «Барселону» в самое ближайшее время. Как сообщает в социальных сетях авторитетный инсайдер Фабрицио Романо, главный тренер каталонской команды Хави провёл беседу с Гонсалесом и сказал ему, что в новом сезоне его игровое время будет ограничено.

Новым клубом 21-летнего Нико Гонсалеса может стать «Порту». Переговоры между клубом и представителями футболиста уже состоялись накануне.

Отметим, что в сезоне 2022/2023 Гонсалес выступал за «Валенсию» на правах аренды.

Нико Гонсалес оценивается специалистами авторитетного портала transfermarkt в 10 миллионов евро.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Барселона Порту Хави Эрнандес Нико Гонсалес трансферы футбола - лето 2023
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 19 Июля
14:09 · Англия. Премьер-лига
Рафинья станет главной целью «Манчестер Сити», если клуб продаст Мареза
13:58 · Испания. Ла Лига
​Хави сказал Гонсалесу, что он будет мало играть – хавбек может уйти из «Барселоны»
12:59 · Испания. Ла Лига
«ПСЖ» принял решение по Верратти
11:55 · Италия. Серия А
«Милан» согласовал трансфер нападающего из чемпионата Испании
11:42 · Испания. Ла Лига
В «Атлетико» возмущены словами Фелиша
10:47 · Испания. Ла Лига
«Барселона» заплатит за Ромеу меньше, чем предполагалось ранее
09:36 · Испания. Ла Лига
«Барселона» готова арендовать Фелиша с правом выкупа 6
07:58 · Англия. Чемпионшип
Интересовавший «Сочи» Коне может стать одноклубником бывшего полузащитника ЦСКА
07:25 · Англия. Премьер-лига
В борьбе «Атлетико» за Верратти, возможно, участвует «Ливерпуль»
05:59 · Англия. Премьер-лига
«Эвертон» может приобрести Туре у «Альмерии» за 40 миллионов евро
05:38 · Англия. Премьер-лига
Лапорт может вернуться в «Атлетик»
18 Июля
22:51 · Испания. Ла Лига
Гюндоган: «Я и раньше пытался попасть в «Барселону»
22:49 · Испания. Ла Лига
Фелиш заявил, что хочет играть за «Барселону» 1
22:17 · Испания. Ла Лига
Пабло Торре перешёл в «Жирону» 1
20:44 · Испания. Ла Лига
Ориоль Ромеу уже в Барселоне слухи
Все новости
Рекомендуем