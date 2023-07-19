«ПСЖ» принял решение по Верратти

Во французском «ПСЖ» приняли решение касательно будущего одного из ведущих игроков команды. Как стало известно журналистам Lequipe, парижский гранд готов продать итальянца в текущее трансферное окно.

Главным претендентом на Верратти считается мадридский «Атлетико». Сумма потенциальной сделки, согласно оценке портала Transfermarkt, составит порядка 40 миллионов евро.

В прошлом сезоне чемпионата Франции Марко провел 29 поединков, в которых получил десять желтых карточек и один раз был удален с поля. Срок трудового соглашения между «ПСЖ» и Верратти рассчитан до конца июня 2026 года.