В «Атлетико» возмущены словами Фелиша

В мадридском «Атлетико» отреагировали на слова нападающего Жоау Фелиша о желании продолжить карьеру в каталонской «Барселоне». Как информирует Relevo, в стане «матрасников» были крайне недовольны речью португальца.

«Агент Фелиша знает, какие условия нужно выполнить, чтобы игрок покинул команду. Пока же нам нечего сказать по этому поводу», - заявили в мадридском клубе.

Фелиш пополнил ряды «Атлетико» в 2019 году, перебравшись из лиссабонской «Бенфики». Сумма сделки составила 127 миллионов евро. Срок трудового соглашения между нападающим и «матрасниками» рассчитан до середины 2027 года.