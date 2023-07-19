Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Испании. Ла Лига

В «Атлетико» возмущены словами Фелиша

19 Июля 2023 • 11:42 Комментировать

В мадридском «Атлетико» отреагировали на слова нападающего Жоау Фелиша о желании продолжить карьеру в каталонской «Барселоне». Как информирует Relevo, в стане «матрасников» были крайне недовольны речью португальца.

«Агент Фелиша знает, какие условия нужно выполнить, чтобы игрок покинул команду. Пока же нам нечего сказать по этому поводу», - заявили в мадридском клубе.

Фелиш пополнил ряды «Атлетико» в 2019 году, перебравшись из лиссабонской «Бенфики». Сумма сделки составила 127 миллионов евро. Срок трудового соглашения между нападающим и «матрасниками» рассчитан до середины 2027 года.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Атлетико Мадрид Барселона Жоау Фелиш
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 19 Июля
11:55 · Италия. Серия А
«Милан» согласовал трансфер нападающего из чемпионата Испании
11:42 · Испания. Ла Лига
В «Атлетико» возмущены словами Фелиша
10:47 · Испания. Ла Лига
«Барселона» заплатит за Ромеу меньше, чем предполагалось ранее
09:36 · Испания. Ла Лига
«Барселона» готова арендовать Фелиша с правом выкупа 5
07:58 · Англия. Чемпионшип
Интересовавший «Сочи» Коне может стать одноклубником бывшего полузащитника ЦСКА
07:25 · Англия. Премьер-лига
В борьбе «Атлетико» за Верратти, возможно, участвует «Ливерпуль»
05:59 · Англия. Премьер-лига
«Эвертон» может приобрести Туре у «Альмерии» за 40 миллионов евро
05:38 · Англия. Премьер-лига
Лапорт может вернуться в «Атлетик»
18 Июля
22:51 · Испания. Ла Лига
Гюндоган: «Я и раньше пытался попасть в «Барселону»
22:49 · Испания. Ла Лига
Фелиш заявил, что хочет играть за «Барселону» 1
22:17 · Испания. Ла Лига
Пабло Торре перешёл в «Жирону» 1
20:44 · Испания. Ла Лига
Ориоль Ромеу уже в Барселоне слухи
20:00 · Англия. Премьер-лига
Кейн может перейти в «Барселону» 3 слухи
16:29 · Испания. Ла Лига
Тчуамени не уйдёт из «Реала»
15:18 · Испания. Ла Лига
​Родриго надеется на скорый трансфер Мбаппе в «Реал»
Все новости
Рекомендуем