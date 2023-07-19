«Барселона» заплатит за Ромеу меньше, чем предполагалось ранее

Каталонской «Барселоне» удалось вернуть своего воспитанника Ориоля Ромеу за минимальную стоимость. По информации от журналиста Давида Бернабеу, «сине-гранатовые» заплатили «Жироне» за полузащитника меньше, чем предполагалось ранее.

Напомним, недавно предполагалось, что «Барселона» заплатит за опорника 4,5 миллионов евро, но источник сообщает, что сумма компенсации составит всего 3,4 миллиона. О трансфере сегодня утром было объявлено официально.

«Барселона» изначально была нацелена на других опорных полузащитников, но сложная финансовая ситуация вынудила «сине-гранатовых» заменить Бускетса именно Ромеу.