Каталонская «Барселона» официально объявила о своём очередном трансфере. В команду вернулся в воспитанник Ориоль Ромеу, который выступает на позиции опорного полузащитника. Испанец заменит на «Камп Ноу» бывшего капитана Серхио Бускетса, который присоединился к «Интер» Майами.

Ранее различные авторитетные источники сообщали, что «Барселона» заплатит за Ромеу около 4,5 миллионов евро. Каталонцы договорились с «Жироной» о более низкой сумме компенсации, чем та, что была прописана в качестве отступных.

Ромеу является воспитанником «Барселоны», но в 2011 году покинул «сине-гранатовых» ради перехода в лондонский «Челси».