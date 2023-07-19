«Барселона» готова арендовать Фелиша с правом выкупа

Нападающий мадридского «Атлетико» Жоау Фелиш может достичь своей мечты и перебраться в каталонскую «Барселону». Напомним, совсем недавно португалец выдал интервью, в котором рассказал о мечте выступать за «сине-гранатовых».

По информации от журналиста Ману Саинса, руководство «Барселоны» считает, что может себе позволить трансфер Фелиша в финансовом плане. Каталонцы надеются, что «Атлетико» согласится вновь отдать Жоау в аренду.

Напомним, вторую половину прошлого сезона Фелиш провёл в лондонском «Челси», где отметился тремя голами в Английской премьер-лиге. «Синие» решили не выкупать игрока, которого «Атлетико» оценил в сумму свыше 100 миллионов евро.