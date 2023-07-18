Гюндоган: «Я и раньше пытался попасть в «Барселону»

Перешедший в «Барселону» немецкий полузащитник Илкай Гюндоган продолжает нахваливать свой новый клуб. В этот раз он заявил, что и раньше пытался перебраться в клуб, но возможность появилась только сейчас.

- Я мечтал попасть сюда. Были попытки и раньше, но получилось только сейчас. Моя мечта исполнилась. Выступать за «Барселону» - это привилегия, - цитирует слова Гюндогана итальянское новостное агентство ITASportPress.

В последние семь лет Илкай Гюндоган выступал в английском «Манчестер Сити» под началом Хосепа Гвардиолы - воспитанника и бывшего наставника «Барселоны».