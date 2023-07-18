Фелиш заявил, что хочет играть за «Барселону»

Нападающий мадридского «Атлетико» Жоау Фелиш заявил о своем желании играть за «Барселону».

В своем заявлении португальский футболист выразил преданность и желание присоединиться к «Барселоне».

«Барселона всегда была моим первым выбором, и я был бы рад присоединиться к этой команде. Это всегда была моя мечта, начиная с самого детства. Если это произойдет, это будет для меня сбывшейся мечтой», – цитирует Фелиша футбольный инсайдер Фабрицио Романо.

В прошлом сезоне Фелиш сыграл 40 матчей во всех турнирах. Он забил 9 голов и отдал 3 результативные передачи на партнеров по команде.