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Чемпионат Испании. Ла Лига

Фелиш заявил, что хочет играть за «Барселону»

18 Июля 2023 • 22:49 Комментировать

Нападающий мадридского «Атлетико» Жоау Фелиш заявил о своем желании играть за «Барселону».

В своем заявлении португальский футболист выразил преданность и желание присоединиться к «Барселоне».

«Барселона всегда была моим первым выбором, и я был бы рад присоединиться к этой команде. Это всегда была моя мечта, начиная с самого детства. Если это произойдет, это будет для меня сбывшейся мечтой», – цитирует Фелиша футбольный инсайдер Фабрицио Романо.

В прошлом сезоне Фелиш сыграл 40 матчей во всех турнирах. Он забил 9 голов и отдал 3 результативные передачи на партнеров по команде.

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Евро-Футбол.Ру,
Атлетико Мадрид Барселона Жоау Фелиш
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