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Пабло Торре перешёл в «Жирону»

18 Июля 2023 • 22:17 Комментировать

Полузащитник «Барселоны» Пабло Торре перешел в «Жирону» на правах аренды. 

Официальный сайт каталонского клуба сообщает, что Пабло Торре будет защищать цвета «Жироны» в предстоящем сезоне после того, как с «Барселоной» было достигнуто соглашения о его аренде до 30 июня 2024 года.

Пабло Торре стал игроком «Барселоны» в прошлом году. В составе «сине-гранатовых» он провел 13 официальных матчей, из которых 4 начинал в стартовом составе.

Ожидается, что аренда Пабло Торре в «Жирону» является частью сделки по переходу полузащитника Ориоля Ромеу в «Барселону». Сегодня Ромеу был замечен на базе «Барселоны» со своей семьей. 

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Евро-Футбол.Ру,
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