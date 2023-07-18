Пабло Торре перешёл в «Жирону»

Полузащитник «Барселоны» Пабло Торре перешел в «Жирону» на правах аренды.

Официальный сайт каталонского клуба сообщает, что Пабло Торре будет защищать цвета «Жироны» в предстоящем сезоне после того, как с «Барселоной» было достигнуто соглашения о его аренде до 30 июня 2024 года.

Пабло Торре стал игроком «Барселоны» в прошлом году. В составе «сине-гранатовых» он провел 13 официальных матчей, из которых 4 начинал в стартовом составе.

Ожидается, что аренда Пабло Торре в «Жирону» является частью сделки по переходу полузащитника Ориоля Ромеу в «Барселону». Сегодня Ромеу был замечен на базе «Барселоны» со своей семьей.