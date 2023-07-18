Полузащитник «Жироны» Ориоль Ромеу находится на базе «Барселоны».

По информации Jijantes FC, Ориоль Ромеу был замечен на тренировочной базе «Барселоны». Сегодня во второй половине дня произошла встреча Ромеу с ключевыми фигурами клуба, включая главного тренера команды Хави, Матеу Алемани и Рафу Юсте. Встреча состоялась при сопровождении семьи игрока. Источник сообщает, что окончательное соглашение о трансфере полузащитника достигнуто.

В минувшем розыгрыше испанской Ла Лиги полузащитник провёл 33 матча и забил два гола. Стоимость трансфера Ориоля Ромеу составит порядка 8 млн евро.