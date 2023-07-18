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Чемпионат Испании. Ла Лига

Ориоль Ромеу уже в Барселоне слухи

18 Июля 2023 • 20:44 Комментировать

Полузащитник «Жироны» Ориоль Ромеу находится на базе «Барселоны».

По информации Jijantes FC, Ориоль Ромеу был замечен на тренировочной базе «Барселоны». Сегодня во второй половине дня произошла встреча Ромеу с ключевыми фигурами клуба, включая главного тренера команды Хави, Матеу Алемани и Рафу Юсте. Встреча состоялась при сопровождении семьи игрока. Источник сообщает, что окончательное соглашение о трансфере полузащитника достигнуто.

В минувшем розыгрыше испанской Ла Лиги полузащитник провёл 33 матча и забил два гола. Стоимость трансфера Ориоля Ромеу составит порядка 8 млн евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Жирона Ориоль Ромеу трансферы футбола - лето 2023
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