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Чемпионат Испании. Ла Лига

Тчуамени не уйдёт из «Реала»

18 Июля 2023 • 16:29 Комментировать

Полузащитник Орельен Тчуамени не покинет «Реал» в летнее трансферное окно. Как сообщает на своих страницах издание AS, 23-летний футболист не хочет уезжать из Мадрида. При этом «сливочные» тоже не хотят расставаться с французом.

Ранее в прессе появилась информация о том, что видеть Тчуамени в составе своей команды хочет главный тренер «Баварии» Томас Тухель. Также слухи связывали французского хавбека с английским «Ливерпулем».

Специалисты авторитетного портала transfermarkt оценивают Орельена Тчуамени в 85 миллионов евро. Действующий контракт француза в Мадриде рассчитан до завершения сезона 2027/2028.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Ливерпуль Бавария трансферы футбола - лето 2023 Орельен Тчуамени
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