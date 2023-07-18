Тчуамени не уйдёт из «Реала»

Полузащитник Орельен Тчуамени не покинет «Реал» в летнее трансферное окно. Как сообщает на своих страницах издание AS, 23-летний футболист не хочет уезжать из Мадрида. При этом «сливочные» тоже не хотят расставаться с французом.

Ранее в прессе появилась информация о том, что видеть Тчуамени в составе своей команды хочет главный тренер «Баварии» Томас Тухель. Также слухи связывали французского хавбека с английским «Ливерпулем».

Специалисты авторитетного портала transfermarkt оценивают Орельена Тчуамени в 85 миллионов евро. Действующий контракт француза в Мадриде рассчитан до завершения сезона 2027/2028.