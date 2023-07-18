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​Родриго надеется на скорый трансфер Мбаппе в «Реал»

18 Июля 2023 • 15:18 Комментировать

Нападающий «Реала» Родриго высказался насчёт возможного трансфера нападающего Килиана Мбаппе из «ПСЖ».

«О «Реале» всегда ходят слухи. В этом году говорили ещё и о Кейне, а когда я переходил в клуб, то было много разговоров о переходе Погба. У меня нет никакой информации – мы должны ждать и наблюдать. Конечно, я надеюсь на то, что Мбаппе придёт, потому что он нам сильно поможет. Он настоящая звезда», - сказал Родриго Sport TV.

Действующий контракт Килиана Мбаппе с «ПСЖ» рассчитан до конца сезона 2023/2024. В клубе Лиги 1 ранее объявили, что звёздный форвард будет продан этим летом, если он не согласится на продление соглашения.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид ПСЖ Килиан Мбаппе трансферы футбола - лето 2023
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