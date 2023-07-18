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Чемпионат Испании. Ла Лига

Беллингем назвал своих главных учителей по ругательствам в «Реале»

18 Июля 2023 • 13:54 Комментировать

В летнее трансферное окно полузащитник Джуд Беллингем перебрался из дортмундской «Боруссии» в «Реал». Англичанину предстоит адаптироваться в новой команде, в том числе из-за языкового барьера. Беллингем рассказал о том, как проходит изучение им испанского языка.

«Лукас Васкес и Браим Диас являются моими главными учителями испанского языка. Но и другие ребята учат меня ругательствам. Не могу дождаться момента, чтобы применить их», - сказал Беллингем клубному каналу «Реала».

Первый официальный матч в сезоне 2023/2024 «Реал» проведёт 12 августа – против «Атлетика» в Бильбао.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Лукас Васкес Браим Диас Джуд Беллингем
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