Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Испании. Ла Лига

Бельерин подписал контракт с испанским клубом

18 Июля 2023 • 12:20 Комментировать

Испанский защитник Эктор Бельерин, поигравший за лондонский «Арсенал» и каталонскую «Барселону», продолжит карьеру на родине. Новым клубом игрока стал «Бетис».

Как информирует пресс-служба севильского клуба, с 28-летним латералем подписан трудовой договор до 2028 года. Бельерин перешел в «Бетис» на правах свободного агента после истечения контракта с португальским «Спортингом».

Стоит отметить, что Эктор выступал за «Бетис» в сезоне-2021/2022 на правах аренды. В том сезоне защитник принял участие в 32 поединках за севильский коллектив, в которых отметился пятью результативными передачами.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Бетис Эктор Бельерин трансферы футбола - лето 2023 Трансферы футбола состоявшиеся - лето 2023
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 18 Июля
12:20 · Испания. Ла Лига
Бельерин подписал контракт с испанским клубом
12:14 · Испания. Ла Лига
Родриго признался, думает ли об уходе из «Реала»
11:51 · Испания. Ла Лига
Бамба, которым интересовался ЦСКА, стал игроком «Сельты» официально
09:48 · Германия. Бундеслига
«Бавария» покупает грузинского футболиста
08:51 · Испания. Ла Лига
Молодёжный переход: Николау перебрался в «Лас-Пальмас» из «Вильярреала»
08:18 · Италия. Серия А
«Интер» сделал предложение по трансферу Мораты
04:49 · Испания. Ла Лига
Игрок сборной Бельгии ван дер Хейден может попасть в топ-чемпионат
04:17 · Испания. Ла Лига
Ромеу не тренируется с «Жироной», ожидая перехода в «Барселону»
03:57 · Испания. Ла Лига
Бамба перейдёт в «Сельту» слухи
02:36 · Испания. Ла Лига
Милитао: «Бензема – лучший форвард в мире, трудно принять его уход из «Реала»
02:17 · Испания. Ла Лига
Гюндоган заявил, что готов заменить Бускетса в «Барселоне»
01:35 · Испания. Ла Лига
Иско: «Я разочарован, но многим людям гораздо хуже, чем мне»
01:08 · Испания. Ла Лига
Иско: «Я скучаю по футболу, хочу вернуться»
00:29 · Италия. Серия А
«Милан» начал переговоры по аренде нападающего «Вильярреала»
00:05 · Италия. Серия А
«Интер» предложит Морате четырёхлетний контракт
Все новости
Рекомендуем