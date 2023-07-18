Бельерин подписал контракт с испанским клубом

Испанский защитник Эктор Бельерин, поигравший за лондонский «Арсенал» и каталонскую «Барселону», продолжит карьеру на родине. Новым клубом игрока стал «Бетис».

Как информирует пресс-служба севильского клуба, с 28-летним латералем подписан трудовой договор до 2028 года. Бельерин перешел в «Бетис» на правах свободного агента после истечения контракта с португальским «Спортингом».

Стоит отметить, что Эктор выступал за «Бетис» в сезоне-2021/2022 на правах аренды. В том сезоне защитник принял участие в 32 поединках за севильский коллектив, в которых отметился пятью результативными передачами.