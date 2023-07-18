Родриго признался, думает ли об уходе из «Реала»

Форвард мадридского «Реала» Родриго Гоэс высказался о проявлениях расизма в свой адрес. Игрок отметил, что это не побудит его уйти из «королевского» клуба.

«Что касается расизма, то это случалось со мной. Возможно, кто-то не слышал того, что услышал Винисиус на матче в Валенсии. Это очень грустно, но он ничего не говорил об уходе. Я тоже не задумываюсь об уходе из «Реала», - передает слова нападающего издание Mundo Deportivo.

Гоэс защищает цвета мадридского коллектива с 2019 года. В прошедшем сезоне Родриго принял участие в 59 поединках за «сливочных», отметившись 19 забитыми мячами и 11 голевыми передачами.