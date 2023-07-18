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Бамба, которым интересовался ЦСКА, стал игроком «Сельты» официально

18 Июля 2023 • 11:51 Комментировать
Сельта
...
Осасуна
13.08 18:00

Ивуарийский нападающий Джонатан Бамба перешёл в «Сельту». Об этом испанский клуб сообщил на своём официальном сайте.

Бамба подписал с «Сельтой» контракт, рассчитанный до лета 2026 года. Вингер перешёл в испанский клуб бесплатно на правах свободного агента.

Ранее сообщалось, что в услугах 27-летнего футболиста был заинтересован московский ЦСКА.  

Напомним, в период с 2018 по 2023 год Бамба выступал за французский «Лилль». В минувшем розыгрыше Лиги 1 нападающий провёл 34 матча, забил шесть голов и отдал семь результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает футболиста в 20 миллионов евро.

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