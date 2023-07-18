Ивуарийский нападающий Джонатан Бамба перешёл в «Сельту». Об этом испанский клуб сообщил на своём официальном сайте.

Бамба подписал с «Сельтой» контракт, рассчитанный до лета 2026 года. Вингер перешёл в испанский клуб бесплатно на правах свободного агента.

Ранее сообщалось, что в услугах 27-летнего футболиста был заинтересован московский ЦСКА.

Напомним, в период с 2018 по 2023 год Бамба выступал за французский «Лилль». В минувшем розыгрыше Лиги 1 нападающий провёл 34 матча, забил шесть голов и отдал семь результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает футболиста в 20 миллионов евро.