Молодёжный переход: Николау перебрался в «Лас-Пальмас» из «Вильярреала»

20-летний голкипер Игнасио Николау перешёл из спортивного клуба «Рода», выступающего в Терсере, в академию «Лас-Пальмаса». Об этом сообщает официальный сайт «жёлто-синего» клуба.

Спортивный клуб «Рода» в 2006 году клуб подписал соглашение о сотрудничестве с «Вильярреалом», который в данный момент, как и «Лас-Пальмас», выступает в элитном испанском дивизионе.

Игнасио Николау делал свои первые шаги в футбольном мире в «Кастельоне», затем продолжил свою карьеру в молодёжной академии «Вильярреала». Спортсмен также представлял Испанию в категории до 17 лет на международном уровне.