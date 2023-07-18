Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Испании. Ла Лига

Молодёжный переход: Николау перебрался в «Лас-Пальмас» из «Вильярреала»

18 Июля 2023 • 08:51 Комментировать
Лас-Пальмас
...
Мальорка
12.08 20:30

20-летний голкипер Игнасио Николау перешёл из спортивного клуба «Рода», выступающего в Терсере, в академию «Лас-Пальмаса». Об этом сообщает официальный сайт «жёлто-синего» клуба.

Спортивный клуб «Рода» в 2006 году клуб подписал соглашение о сотрудничестве с «Вильярреалом», который в данный момент, как и «Лас-Пальмас», выступает в элитном испанском дивизионе.

Игнасио Николау делал свои первые шаги в футбольном мире в «Кастельоне», затем продолжил свою карьеру в молодёжной академии «Вильярреала». Спортсмен также представлял Испанию в категории до 17 лет на международном уровне.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Вильярреал Рода Лас-Пальмас Игнасио Николау
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ЛАС-ПАЛЬМАС МАЛЬОРКА
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 18 Июля
08:51 · Испания. Ла Лига
Молодёжный переход: Николау перебрался в «Лас-Пальмас» из «Вильярреала»
08:18 · Италия. Серия А
«Интер» сделал предложение по трансферу Мораты
04:49 · Испания. Ла Лига
Игрок сборной Бельгии ван дер Хейден может попасть в топ-чемпионат
04:17 · Испания. Ла Лига
Ромеу не тренируется с «Жироной», ожидая перехода в «Барселону»
03:57 · Испания. Ла Лига
Бамба перейдёт в «Сельту» слухи
02:36 · Испания. Ла Лига
Милитао: «Бензема – лучший форвард в мире, трудно принять его уход из «Реала»
02:17 · Испания. Ла Лига
Гюндоган заявил, что готов заменить Бускетса в «Барселоне»
01:35 · Испания. Ла Лига
Иско: «Я разочарован, но многим людям гораздо хуже, чем мне»
01:08 · Испания. Ла Лига
Иско: «Я скучаю по футболу, хочу вернуться»
00:29 · Италия. Серия А
«Милан» начал переговоры по аренде нападающего «Вильярреала»
00:05 · Италия. Серия А
«Интер» предложит Морате четырёхлетний контракт
17 Июля
23:18 · Италия. Серия А
«Интер» готов предложить за Морату 15 млн евро 1
22:50 · Англия. Премьер-лига
Лапорта подтвердил намерение «Барселоны» подписать Бернарду Силву
22:11 · Италия. Серия А
Кесси заинтересован в переходе в «Ювентус», но переговоры пока не ведутся
21:46 · Испания. Ла Лига
Шахин: «Уверен, Гюлер проявит свой талант в «Реале»
Все новости
Рекомендуем