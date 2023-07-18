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Чемпионат Испании. Ла Лига

Игрок сборной Бельгии ван дер Хейден может попасть в топ-чемпионат

18 Июля 2023 • 04:49 Комментировать
Лас-Пальмас
...
Мальорка
12.08 20:30

Как сообщает издание Het Niuewsblad, защитник «Униона Сент-Жиллуаз» и национальной сборной Бельгии Сибе ван дер Хейден в скором времени может пополнить состав клуба чемпионата Испании «Мальорка».

Ещё прошлым летом испанцы хотели подписать контракт с бельгийцем, но не смогли договориться с брюссельской стороной. Теперь же предполагается, что комиссии в размере трёх миллионов евро без учёта бонусов, а четырёх – с учётом - будет достаточно для гарантии совершения трансфера.

За время своего пребывания в «Унионе» спортсмен провёл на поле 117 матчей и забил три гола.

За сборную Бельгии игрок дебютировал 29 марта 2022 года в товарищеском матче против сборной Буркина-Фасо.

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Евро-Футбол.Ру,
Мальорка Сборная Бельгии Унион Сент-Жиллуаз трансферы футбола - лето 2023 Сибе ван дер Хейден
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ЛАС-ПАЛЬМАС МАЛЬОРКА
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