Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Испании. Ла Лига

Ромеу не тренируется с «Жироной», ожидая перехода в «Барселону»

18 Июля 2023 • 04:17 Комментировать

Уже сегодня, 18 июля, 31-летний опорный полузащитник Ориоль Ромеу может вернуться в свой родной клуб, «Барселону». В связи с этим, сообщает Mundo Deportivo, испанец отказался от тренировок со своей нынешней командой, «Жироной».

Также есть сведения о том, что «сине-гранатовые», вероятно, готовы заплатить 4,5 миллиона евро, чтобы гарантировать подписание контракта.

Вчера утром спортсмен прошёл медицинское обследование в больнице Барселоны под наблюдением доктора Рикарда Пруны. Теперь ожидается, что каталонцы объявят о подписании контракта с бывшим игроком «Челси» во вторник.

Напомним, что Ромеу является чемпионом Испании в составе клуба, к которому может вновь присоединиться в скором времени.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Барселона Жирона Ориоль Ромеу трансферы футбола - лето 2023
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 18 Июля
04:49 · Испания. Ла Лига
Игрок сборной Бельгии ван дер Хейден может попасть в топ-чемпионат
04:17 · Испания. Ла Лига
Ромеу не тренируется с «Жироной», ожидая перехода в «Барселону»
03:57 · Испания. Ла Лига
Бамба перейдёт в «Сельту» слухи
02:36 · Испания. Ла Лига
Милитао: «Бензема – лучший форвард в мире, трудно принять его уход из «Реала»
02:17 · Испания. Ла Лига
Гюндоган заявил, что готов заменить Бускетса в «Барселоне»
01:35 · Испания. Ла Лига
Иско: «Я разочарован, но многим людям гораздо хуже, чем мне»
01:08 · Испания. Ла Лига
Иско: «Я скучаю по футболу, хочу вернуться»
00:29 · Италия. Серия А
«Милан» начал переговоры по аренде нападающего «Вильярреала»
00:05 · Италия. Серия А
«Интер» предложит Морате четырёхлетний контракт
17 Июля
23:18 · Италия. Серия А
«Интер» готов предложить за Морату 15 млн евро 1
22:50 · Англия. Премьер-лига
Лапорта подтвердил намерение «Барселоны» подписать Бернарду Силву
22:11 · Италия. Серия А
Кесси заинтересован в переходе в «Ювентус», но переговоры пока не ведутся
21:46 · Испания. Ла Лига
Шахин: «Уверен, Гюлер проявит свой талант в «Реале»
20:59 · Германия. Бундеслига
«Барселона» связалась с окружением Вирца слухи
20:45 · Италия. Серия А
Мората не определился с новым клубом слухи
Все новости
Рекомендуем