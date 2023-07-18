Ромеу не тренируется с «Жироной», ожидая перехода в «Барселону»

Уже сегодня, 18 июля, 31-летний опорный полузащитник Ориоль Ромеу может вернуться в свой родной клуб, «Барселону». В связи с этим, сообщает Mundo Deportivo, испанец отказался от тренировок со своей нынешней командой, «Жироной».

Также есть сведения о том, что «сине-гранатовые», вероятно, готовы заплатить 4,5 миллиона евро, чтобы гарантировать подписание контракта.

Вчера утром спортсмен прошёл медицинское обследование в больнице Барселоны под наблюдением доктора Рикарда Пруны. Теперь ожидается, что каталонцы объявят о подписании контракта с бывшим игроком «Челси» во вторник.

Напомним, что Ромеу является чемпионом Испании в составе клуба, к которому может вновь присоединиться в скором времени.