Милитао: «Бензема – лучший форвард в мире, трудно принять его уход из «Реала»

Центральный защитник мадридского «Реала» Эдер Милитао рассказал, что думает о недавнем расставании клуба с Каримом Бензема.

В июне французский нападающий перебрался в саудовский «Аль-Иттихад» после 14 лет выступления за «сливочных».

«Конечно, мы очень расстроились, когда узнали об уходе Бензема. Я считаю Карима лучшей «девяткой» в мире. Но жизнь продолжается, теперь нам нужно перестроиться и заново найти свою игру», – передаёт Madrid Xtra слова бразильца.

Карим Бензема провёл 648 матчей за «Реал», 354 раза поразив ворота соперников. В прошедшей кампании 35-летний форвард забил 31 гол в 43 встречах.