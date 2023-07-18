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Милитао: «Бензема – лучший форвард в мире, трудно принять его уход из «Реала»

18 Июля 2023 • 02:36 Комментировать
Атлетик Б
...
Реал Мадрид
12.08 22:30

Центральный защитник мадридского «Реала» Эдер Милитао рассказал, что думает о недавнем расставании клуба с Каримом Бензема.

В июне французский нападающий перебрался в саудовский «Аль-Иттихад» после 14 лет выступления за «сливочных».

«Конечно, мы очень расстроились, когда узнали об уходе Бензема. Я считаю Карима лучшей «девяткой» в мире. Но жизнь продолжается, теперь нам нужно перестроиться и заново найти свою игру», – передаёт Madrid Xtra слова бразильца.

Карим Бензема провёл 648 матчей за «Реал», 354 раза поразив ворота соперников. В прошедшей кампании 35-летний форвард забил 31 гол в 43 встречах.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Карим Бензема Аль-Иттихад Эдер Милитао
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АТЛЕТИК Б РЕАЛ МАДРИД
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