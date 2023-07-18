Гюндоган заявил, что готов заменить Бускетса в «Барселоне»

Новичок «Барселоны» Илкай Гюндоган высказался о своей тактической роли в команде.

32-летний полузащитник рассматривается в качестве одной из опций замены Серхио Бускетсу, покинувшему команду по окончании прошлого сезона. По словам самого Гюндогана, у него не будет строгой привязки к какой-либо позиции.

«Хави ценит мою универсальность, и он не говорил мне, что я буду играть в конкретной роли. Думаю, я буду выходить на разных позициях и действовать в сочетании с разными игроками.

Замена Бускетсу? Я готов. Думаю, за последние годы я доказал, что могу выполнять разные функции. Я верю, что буду полезен там, где это необходимо больше всего», – цитирует Football Espana хавбека, перешедшего из «Манчестер Сити».