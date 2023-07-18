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Иско: «Я разочарован, но многим людям гораздо хуже, чем мне»

18 Июля 2023 • 01:35 Комментировать
Севилья
...
Валенсия
11.08 22:30

Испанский полузащитник Иско высказался о профессиональном спаде, через который прошёл в последние годы.

Прошлым летом игрок распрощался с мадридским «Реалом», за который выступал с 2013 года. Новым клубом атакующего хавбека стала «Севилья», однако уже в декабре сотрудничество с андалусийцами было расторгнуто. С тех пор Иско находится в статусе свободного агента.

«Плакал ли из-за произошедшего? Нет. Конечно, мне очень жаль, что всё сложилось таким образом, но я знаю, что за плечами у меня особенная карьера. Я наслаждался футболом и выиграл много трофеев.

Да, мне грустно. Да, я разочарован. Но я понимаю, что всё равно нахожусь в привилегированном положении – многим людям гораздо хуже, чем мне», – цитирует Marca Иско.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Севилья Иско
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