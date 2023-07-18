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Чемпионат Испании. Ла Лига

Иско: «Я скучаю по футболу, хочу вернуться»

18 Июля 2023 • 01:08 Комментировать

Бывший полузащитник мадридского «Реала» Иско поделился мыслями о своём будущем.

31-летний футболист пребывает в статусе свободного агента с декабря прошлого года – тогда он расторг контракт с «Севильей», в которой провёл менее половины сезона.

«Мне требовалась пауза, я хотел навести порядок в голове, внести ясность. Теперь я готов вернуться. Я скучаю по футболу», – цитирует испанца инсайдер Фабрицио Романо, ссылаясь на Marca.

Иско выступал за мадридский «Реал» с 2013 по 2022 год. В составе «сливочных» он пять раз становился победителем Лиги чемпионов и трижды выигрывал чемпионат Испании.

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Иско трансферы футбола - лето 2023
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