Шахин: «Уверен, Гюлер проявит свой талант в «Реале»

Бывший футболист мадридского «Реала» Нури Шахин высказался о перспективах новичка команды Арды Гюлера.

18-летний полузащитник пополнил ряды «сливочных» в начале июля, перебравшись из «Фенербахче».

«Арда – отличный парень. Мы уже гордимся им, но в дальнейшем он заставит нас гордиться им ещё больше, – высказывается о своём соотечественнике Шахин. – Я абсолютно уверен, что он справится с возложенной на него ответственностью. Он проявит свой талант в «Реале», – приводит Madrid Xtra слова бывшего хавбека.

Трансфер Арды Гюлера обошёлся «Реалу» в 20 млн евро без учёта различных бонусов и комиссионных. Контракт игрока с клубом рассчитан до 2029 года.