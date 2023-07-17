Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Испании. Ла Лига

Шахин: «Уверен, Гюлер проявит свой талант в «Реале»

17 Июля 2023 • 21:46 Комментировать
Атлетик Б
...
Реал Мадрид
12.08 22:30

Бывший футболист мадридского «Реала» Нури Шахин высказался о перспективах новичка команды Арды Гюлера.

18-летний полузащитник пополнил ряды «сливочных» в начале июля, перебравшись из «Фенербахче».

«Арда – отличный парень. Мы уже гордимся им, но в дальнейшем он заставит нас гордиться им ещё больше, – высказывается о своём соотечественнике Шахин. – Я абсолютно уверен, что он справится с возложенной на него ответственностью. Он проявит свой талант в «Реале», – приводит Madrid Xtra слова бывшего хавбека.

Трансфер Арды Гюлера обошёлся «Реалу» в 20 млн евро без учёта различных бонусов и комиссионных. Контракт игрока с клубом рассчитан до 2029 года.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Нури Шахин Арда Гюлер
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
АТЛЕТИК Б РЕАЛ МАДРИД
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 17 Июля
22:50 · Англия. Премьер-лига
Лапорта подтвердил намерение «Барселоны» подписать Бернарду Силву
22:11 · Италия. Серия А
Кесси заинтересован в переходе в «Ювентус», но переговоры пока не ведутся
21:46 · Испания. Ла Лига
Шахин: «Уверен, Гюлер проявит свой талант в «Реале»
20:59 · Германия. Бундеслига
«Барселона» связалась с окружением Вирца слухи
20:45 · Италия. Серия А
Мората не определился с новым клубом слухи
19:17 · Испания. Ла Лига
​Фелиш тренируется отдельно от «Атлетико» - названа причина
18:33 · Италия. Серия А
«Интер» начал переговоры с «Атлетико» по Морате
18:32 · Англия. Премьер-лига
Гюндоган рассказал о реакции Гвардиолы на уход полузащитника
17:26 · Испания. Ла Лига
​Лапорта рассказал, какого игрока Хави попросил подписать первым
17:02 · Испания. Ла Лига
Защитник «Севильи» может перебраться в клуб Джеррарда слухи
16:38 · Англия. Премьер-лига
​На матч «Манчестер Сити» - «Атлетико» билеты распродали за 30 минут
16:20 · Испания. Ла Лига
​«Реал» отчитался о прибыли
15:02 · Италия. Серия А
Полузащитник «Валенсии» Муса продолжит карьеру в «Милане»
13:15 · Испания. Ла Лига
«Барселона» договорилась о переходе полузащитника «Жироны» Ромеу
12:07 · Англия. Чемпионшип
«Бетис» арендовал Року у «Лидса» официально
Все новости
Рекомендуем