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​Фелиш тренируется отдельно от «Атлетико» - названа причина

17 Июля 2023 • 19:17 Комментировать

Нападающий Жоау Фелиш тренируется отдельно от «Атлетико». Как сообщает Cabine Desportiva, причина заключается в том, что 23-летний футболист имеет мышечную усталость.

Стоит сказать, что слухи связывают Фелиша с уходом из «Атлетико» в летнее трансферное окно. Как известно, вторую часть сезона 2022/2023 португалец провёл в «Челси» на правах аренды. Тем не менее, Жоау не вошёл в планы нового рулевого лондонской команды Маурисио Почеттино.

Специалисты авторитетного портала transfermarkt оценивают Жоау Фелиша в 50 миллионов евро. В 2019 году «Атлетико» за трансфер этого футболиста заплатил чуть больше 127 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Атлетико Мадрид Жоау Фелиш
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