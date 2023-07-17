​Фелиш тренируется отдельно от «Атлетико» - названа причина

Нападающий Жоау Фелиш тренируется отдельно от «Атлетико». Как сообщает Cabine Desportiva, причина заключается в том, что 23-летний футболист имеет мышечную усталость.

Стоит сказать, что слухи связывают Фелиша с уходом из «Атлетико» в летнее трансферное окно. Как известно, вторую часть сезона 2022/2023 португалец провёл в «Челси» на правах аренды. Тем не менее, Жоау не вошёл в планы нового рулевого лондонской команды Маурисио Почеттино.

Специалисты авторитетного портала transfermarkt оценивают Жоау Фелиша в 50 миллионов евро. В 2019 году «Атлетико» за трансфер этого футболиста заплатил чуть больше 127 миллионов евро.