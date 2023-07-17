​Лапорта рассказал, какого игрока Хави попросил подписать первым

Полузащитник Илкай Гюндоган был представлен в качестве игрока «Барселоны». Во время презентации несколько слов сказал Жоан Лапорта, который занимает должность президента каталонского клуба.

«Гюндоган был первым футболистом, которого попросил подписать Хави этим летом. Для меня большая честь, что он выбрал наше предложение. Мы сделали хорошее предложении, но на его столе оно было не самым лучшим», - высказался Лапорта.

Напомним, что Гюндоган перебрался в «Барселону» на правах свободного агента. По завершению сезона 2022/2023 у немецкого полузащитника истёк срок контракта с «Манчестер Сити».