Защитник «Севильи» Карим Рекик в ближайшее время должен пополнить состав саудовского клуба «Аль-Иттифак», который возглавляет Стивен Джеррард.

Как сообщает известный журналист Фабрицио Романо, стороны практически уладили все вопросы по переходу 28-летнего нидерландца. При этом источник утверждает, что саудовцы еще не согласовали контракт с футболистом. Как только вопрос будет решен, Рекик отправится на медицинское обследование.

Защитник выступает за «Севилью» с 2020 года. В сезоне-2022/23 Рекик появился на поле в 22 матчах во всех турнирах, в которых забил один гол и стал автором одного ассиста.

Эксперты портала Transfermarkt оценивают стоимость футболиста в четыре миллиона евро.