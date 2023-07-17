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Чемпионат Испании. Ла Лига

​«Реал» отчитался о прибыли

17 Июля 2023 • 16:20 Комментировать

«Реал» на страницах своего официального сайта опубликовал информацию об итогах финансового года 2022/2023. Его мадридский гранд завершил с прибылью в 12 миллионов евро. Доходы за указанный период времени составили 843 миллиона евро – это на 17% больше по сравнению с предыдущим годом.

Пресс-служба «Реала» отмечает, что впервые величина доходов превысила показатель, который имел место быть до пандемии коронавируса (757 миллионов евро за финансовый год 2018/2019).

Напомним, что в прошлом сезоне «Реал» занял второе место в чемпионате Испании. Титул Ла Лиги выиграла «Барселона».

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид
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