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«Барселона» договорилась о переходе полузащитника «Жироны» Ромеу

17 Июля 2023 • 13:15 Комментировать
Хетафе
...
Барселона
13.08 22:30

«Барселона» согласовала переход полузащитника «Жироны» Ориоля Ромеу. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо.

По информации источника, в рамках этой сделки «Жирона» получит 20-летнего полузащитника Пабло Торре, который присоединится к своему новому клубу на правах аренды до 2024 года.

Напомним, что свою профессиональную карьеру 31-летний Ромеу начинал именно в «Барселоне», которую он покинул летом 2011 года, перебравшись в «Челси». Затем в карьере испанского футболиста также были «Валенсия», «Штутгарт», «Саутгемптон» и «Жирона». В минувшем розыгрыше испанской Ла Лиги полузащитник провёл 33 матча и забил два гола.  

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Жирона Ориоль Ромеу Пабло Торре трансферы футбола - лето 2023
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