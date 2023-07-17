«Барселона» договорилась о переходе полузащитника «Жироны» Ромеу

«Барселона» согласовала переход полузащитника «Жироны» Ориоля Ромеу. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо.

По информации источника, в рамках этой сделки «Жирона» получит 20-летнего полузащитника Пабло Торре, который присоединится к своему новому клубу на правах аренды до 2024 года.

Напомним, что свою профессиональную карьеру 31-летний Ромеу начинал именно в «Барселоне», которую он покинул летом 2011 года, перебравшись в «Челси». Затем в карьере испанского футболиста также были «Валенсия», «Штутгарт», «Саутгемптон» и «Жирона». В минувшем розыгрыше испанской Ла Лиги полузащитник провёл 33 матча и забил два гола.