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Роберто Карлос не верит, что Анчелотти подписал контракт со сборной Бразилии

17 Июля 2023 • 07:32 Комментировать

Экс-футболист мадридского «Реала» Роберто Карлос высказался о возможном приходе итальянца Карло Анчелотти на пост рулевого национальной сборной Бразилии.

«Я не верю, что между ними есть контакт. У Анчелотти действующий контракт с «Реалом». Он спрашивал меня о сборной Бразилии, но никогда не говорил, что хочет там работать. Я был удивлен, увидев новость о том, что он согласовал контракт. Это непрофессионально, подписывать два контракта», - цитирует Карлоса CNN.

Напомним, что действующее трудовое соглашение Анчелотти с мадридским «Реалом» рассчитано до середины следующего года.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Карло Анчелотти Сборная Бразилии Роберто Карлос
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