Мфулу из «Лас-Пальмаса» прошёл медосмотр

Полузащитник «Лас-Пальмаса» Оменуке Мфулу прошёл медицинский осмотр в госпитале Перпетуо Сокорро. Об этом пресс-служба «жёлто-синих» сообщила на своём официальном сайте.

Конголезско-французский игрок посетил медицинское учреждение только сейчас в связи с продлённым отпускным периодом, запрошенным им у руководства клуба.

Мфулу выступает за команду с Канарских островов с 2021 года.

Напомним, «жёлто-синий» коллектив заслужил право выступать в элитном испанском дивизионе сезона 2023/24.

12 августа «Лас-Пальмас» проведёт первую официальную домашнюю игру сезона, его соперником будет «Мальорка».