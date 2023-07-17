27-летним полузащитником Джонатаном Бамба интересуются «Сельта» и «Лос-Анджелес Гэлакси». Об этом сообщает RMC Sport.

Также, помимо клубов из других стран, за бывшим игроком «Сент-Этьена» и «Лилля» следят «Ницца» и «Марсель».

Есть информация также и о немецкой команде, которая желает видеть вингера в своей команде. Речь идёт о берлинском «Унионе».

Повышенная заинтересованность к футболисту не обошла стороной и Российскую премьер-лигу – в ЦСКА также желали видеть талантливого игрока в своём составе, однако в прошлую пятницу стало известно о том, что переезд Бамба в Россию не состоится.